El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir de la mañana, con valores que irán aumentando progresivamente. Se prevé que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero a medida que avance el día, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 6 mm en las horas de la tarde. Esto se traduce en un día en el que los paraguas serán imprescindibles para quienes salgan a la calle.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 37 km/h. Las rachas más fuertes se esperan hacia el final de la tarde, alcanzando hasta 94 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y, en algunos casos, afectar la movilidad en la ciudad.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los vigueses que se preparen para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas, y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.