El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de forma leve en la madrugada, con acumulados que irán aumentando a medida que se acerque la tarde. Se espera que las lluvias sean más intensas entre las 5 y las 8 de la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 6 mm en ese lapso.

La humedad relativa será alta, superando el 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta los 90 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Los vientos soplarán del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de tormenta en algunos momentos, con una probabilidad de tormenta que se sitúa entre el 50% y el 80% en diferentes periodos del día.

Es recomendable que los habitantes de Valga tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas puede hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas. Se aconseja el uso de ropa adecuada y la posibilidad de resguardarse en lugares cerrados durante los momentos de mayor inclemencia.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, el día de hoy en Valga será un día marcado por la lluvia y el viento, con condiciones que invitan a permanecer en casa y evitar salir innecesariamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.