El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que las precipitaciones comiencen a aumentar, con registros que podrían llegar hasta los 9 mm en total a lo largo del día. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán hacia la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%. Esto significa que es muy probable que los habitantes de Tui se enfrenten a un día húmedo y gris, con la necesidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 79 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en las horas centrales del día. Esto podría traer consigo no solo lluvias intensas, sino también rachas de viento aún más fuertes y descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora notable. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados, y la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en áreas donde la lluvia sea más intensa.

En resumen, los residentes de Tui deben prepararse para un día de clima adverso, con lluvias continuas, viento fuerte y la posibilidad de tormentas. Es un día para permanecer en interiores siempre que sea posible y tomar precauciones si es necesario salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.