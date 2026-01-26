El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. En las primeras horas, se espera una lluvia escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, a partir del periodo 04, la intensidad de la lluvia aumentará, con acumulados que podrían alcanzar hasta 9 mm en total a lo largo del día. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad puede hacer que las lluvias se sientan más intensas y que el ambiente sea más pesado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 40 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 74 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que el viento puede ser fuerte y podría causar molestias o incluso peligros en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en varios periodos del día. Esto implica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional para quienes se encuentren en la calle o en actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias continuas y un viento fuerte del sur. Es aconsejable que los residentes tomen precauciones, eviten salir si no es necesario y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.