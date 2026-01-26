El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con temperaturas que no superarán los 14 grados en las horas más cálidas. Las lluvias comenzarán a intensificarse, especialmente en la tarde, donde se espera que la precipitación acumulada alcance hasta 2 milímetros. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Soutomaior experimenten lluvias durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 84 km/h, provenientes del sur y suroeste. Estas ráfagas pueden generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podrían afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 75% de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y ráfagas de viento aún más intensas. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, por lo que se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante esos momentos.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la combinación de lluvia y viento, lo que podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas. La puesta de sol se espera para las 18:41, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará.

En resumen, Soutomaior enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.