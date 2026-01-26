El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.
A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente significativamente. Desde el periodo de las 08:00 hasta las 14:00 horas, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones se tornarán más adversas, con lluvias más intensas que podrían acumular hasta 8 mm en total durante el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de tiempo más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda se enfrenten a un día lluvioso.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que las rachas de viento alcancen velocidades de hasta 83 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías de lo que indican los termómetros. La combinación de la lluvia y el viento fuerte podría hacer que las condiciones exteriores sean incómodas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si necesitan salir.
La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando niveles cercanos al 100% en las horas de mayor lluvia. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Es importante que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que la posibilidad de tormentas también está presente, con un 60% de probabilidad en los periodos de mayor actividad.
En resumen, Silleda experimentará un día de cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que se prepare adecuadamente para estas condiciones, utilizando ropa impermeable y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
