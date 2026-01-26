El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente significativamente. Desde el periodo de las 08:00 hasta las 14:00 horas, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, las condiciones se tornarán más adversas, con lluvias más intensas que podrían acumular hasta 8 mm en total durante el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de tiempo más críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda se enfrenten a un día lluvioso.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que las rachas de viento alcancen velocidades de hasta 83 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría generar sensaciones térmicas más frías de lo que indican los termómetros. La combinación de la lluvia y el viento fuerte podría hacer que las condiciones exteriores sean incómodas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si necesitan salir.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando niveles cercanos al 100% en las horas de mayor lluvia. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Es importante que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que la posibilidad de tormentas también está presente, con un 60% de probabilidad en los periodos de mayor actividad.

En resumen, Silleda experimentará un día de cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que se prepare adecuadamente para estas condiciones, utilizando ropa impermeable y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.