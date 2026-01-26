El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia se intensifique, especialmente en las horas centrales. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en las primeras horas, aumentando a 5 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Sanxenxo necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también será un factor a tener en cuenta. Soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 75% de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable que quienes se encuentren en la zona estén atentos a las alertas meteorológicas y eviten actividades en la playa o en áreas expuestas durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 14 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta como uno de esos días típicos de invierno en Galicia, donde la lluvia y el viento serán protagonistas. Se aconseja a todos los que se encuentren en la zona que se preparen adecuadamente para las condiciones climáticas adversas y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.