El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , comenzando con un ambiente fresco que irá aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm. Las lluvias comenzarán de manera ligera en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé que la precipitación sea más significativa.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 100%, lo que generará una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 73 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, y considerar la posibilidad de retrasar actividades al aire libre hasta que las condiciones mejoren.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.