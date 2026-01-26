Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases suspendidas en GaliciaSánchez avala a PuenteFlota China IlegalPremios FerozTensión Mineápolis40 Años de la MovidaReal Sociedad-Celta
instagramlinkedin

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90-100%.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salceda de Caselas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán de intensidad variable, con momentos de lluvia escasa y otros de lluvia más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

La salida del sol está prevista para las 08:52, pero con el cielo cubierto, es probable que la luz solar sea escasa. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también podría traer consigo la belleza de un paisaje lluvioso.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents