El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría alcanzar hasta los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90-100%.
Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 8 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Salceda de Caselas necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán de intensidad variable, con momentos de lluvia escasa y otros de lluvia más intensa.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
La salida del sol está prevista para las 08:52, pero con el cielo cubierto, es probable que la luz solar sea escasa. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también podría traer consigo la belleza de un paisaje lluvioso.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo