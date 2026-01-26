El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Se espera que las lluvias sean más intensas entre las 14:00 y las 20:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 litros por metro cuadrado. Las lluvias comenzarán de forma ligera en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, con un total estimado de entre 5 y 6 mm de precipitación.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 86 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 30 y 47 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a la actividad tormentosa, hay un 60% de probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá ligeramente, manteniéndose alrededor de los 14 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:41, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y ventoso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

