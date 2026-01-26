El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en aproximadamente 4 milímetros, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos en la tarde. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 82% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta 77 km/h en las horas pico, especialmente durante la tarde. Estas condiciones de viento pueden generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas y en las cercanías de la costa.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar condiciones de inestabilidad. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:41, las condiciones climáticas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a alrededor de 10 grados . En resumen, se recomienda a los habitantes de Redondela que se preparen para un día de lluvia y viento, manteniendo precauciones al salir y considerando el uso de ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.