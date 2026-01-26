El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá alta a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en total. La lluvia será constante, aunque intercalada con momentos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el sur, alcanzando rachas de hasta 74 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de que la lluvia se sienta más intensa. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones de visibilidad reducida, especialmente durante las horas de mayor precipitación.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 75% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría afectar la seguridad en las calles y en actividades al aire libre.

Es recomendable que los residentes de Pontevedra tomen precauciones, evitando desplazamientos innecesarios y asegurándose de que sus hogares estén preparados para las inclemencias del tiempo. Las autoridades locales están en alerta y se aconseja seguir las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día de cielos cubiertos, lluvias persistentes y un viento fuerte que podría complicar las actividades cotidianas. Mantenerse informado y actuar con precaución será clave para afrontar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.