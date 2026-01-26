El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 81% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 10 y 11 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que el día progresa.

Durante la tarde, las condiciones se tornarán más inestables, con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo ráfagas de viento significativas. Las rachas máximas de viento se prevén que alcancen hasta 83 km/h, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad en las carreteras. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h a lo largo del día.

La lluvia se intensificará en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 6 mm, especialmente en los periodos de mayor actividad tormentosa. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. La tarde se caracterizará por un ambiente fresco, con temperaturas que no superarán los 14 grados, lo que sumado a la alta humedad, generará una sensación térmica más baja.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de tormentas seguirá presente, lo que podría generar un ambiente inestable hasta bien entrada la noche. Los residentes de Pontecesures deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día de condiciones climáticas adversas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.