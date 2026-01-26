El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía.

A medida que avancen las horas, la probabilidad de precipitación se incrementará, alcanzando un 100% en los periodos de la tarde. Se espera que las lluvias sean más significativas, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 litros por metro cuadrado en las horas centrales del día. Esto se traduce en un ambiente propenso a la lluvia continua, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante todo el día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 56 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían causar la caída de ramas o incluso afectar la circulación de vehículos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 80% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las horas nocturnas. La jornada cerrará con un cielo cubierto y la posibilidad de algunas lluvias dispersas, dejando un ambiente fresco y húmedo para el inicio de la semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.