El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la presencia de lluvia escasa que podría intensificarse a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el tiempo se sienta más crudo, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad de lluvia aumente a medida que avance el día. Se prevé que se acumulen entre 6 y 9 mm de lluvia, con picos de hasta 9 mm en las horas centrales. Esto significa que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir, ya que las lluvias pueden ser persistentes.

Además, existe una alta probabilidad de tormentas, con un 75% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento significativas, que se prevén de hasta 92 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas rurales y montañosas.

La probabilidad de tormenta se incrementa en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente más inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:40, las condiciones podrían mejorar ligeramente, aunque las lluvias seguirán siendo posibles. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán, manteniendo la sensación de frío.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.