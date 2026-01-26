El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 97% en las horas más frescas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con valores que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 07:00 y las 19:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Poio necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Las tormentas también son una posibilidad, con un 60% de probabilidad de tormenta entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades que podrían superar los 70 km/h, especialmente en áreas expuestas. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo en la costa.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados, pero se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 14 grados. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las lluvias persistirán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Poio se presenta como un día muy húmedo y lluvioso, con tormentas posibles y vientos fuertes. Los habitantes deben estar preparados para condiciones adversas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.