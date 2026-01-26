El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, el tiempo en Pazos de Borbén se presenta mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 0.1 mm en el periodo matutino. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes que podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también es indicativo de la inminente posibilidad de precipitaciones, que se prevén más intensas en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 8 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 62 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento fuerte puede generar condiciones de incomodidad, así que se recomienda precaución al salir. Las ráfagas más intensas se esperan entre las 15:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de las lluvias.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, así que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante este periodo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte del suroeste. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.