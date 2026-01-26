El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 80% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque inicialmente estas serán escasas. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, la situación se tornará más complicada, con lluvias más intensas que podrían acumular hasta 6 mm en total.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 36 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 94 km/h en las horas más críticas de la tarde. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgo de deslizamientos en áreas vulnerables. La dirección del viento también podría influir en la percepción de frío, haciendo que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 75% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Oia deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 9 y 13 grados centígrados. Las condiciones de alta humedad y la presencia de nubes densas limitarán la aparición del sol, lo que podría hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

En resumen, Oia experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.