El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en O Rosal según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.
La precipitación comenzará de manera ligera, con valores que alcanzarán hasta 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 6 mm en algunos momentos, lo que podría causar acumulaciones en las calles y posibles inconvenientes para el tráfico. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían llegar hasta los 82 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían causar la caída de ramas y otros objetos, por lo que es aconsejable mantenerse alejado de zonas arboladas.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, alcanzando hasta un 75% en la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.
En resumen, el día de hoy en O Rosal se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte del sur. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre, y que esté preparada para posibles interrupciones debido a las condiciones climáticas adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
