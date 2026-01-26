El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la probabilidad de lluvias que se incrementa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la jornada, se prevé un aumento en la precipitación. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir del periodo de la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño experimenten lluvias continuas. Las lluvias serán acompañadas de momentos de tormenta, especialmente en las horas cercanas al ocaso, con una probabilidad de tormenta que alcanza el 75%.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Esto puede hacer que la experiencia al aire libre sea incómoda, por lo que se aconseja limitar las actividades al exterior y buscar refugio en espacios cerrados durante los momentos de mayor intensidad de lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h en las horas de la tarde. Este viento fuerte puede generar condiciones peligrosas, especialmente para aquellos que se encuentren en áreas abiertas o en la carretera. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento será un factor a tener en cuenta. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.