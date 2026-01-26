El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, O Grove se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas estables que no superarán los 14 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. En las primeras horas, las lluvias serán escasas, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificarán, especialmente entre las 19:00 y 01:00, cuando se prevé que la lluvia sea más persistente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 88 km/h en las horas pico. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Los vientos serán más fuertes durante la tarde y la noche, lo que podría causar molestias y afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y a la posibilidad de niebla en las primeras horas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá elevada, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a las tormentas, hay un 75% de probabilidad de que se produzcan en la tarde y la noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento aún más fuertes. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:41, las condiciones meteorológicas seguirán siendo adversas, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La noche se presentará fría y húmeda, con temperaturas que descenderán a los 12 grados. En resumen, hoy será un día para mantenerse resguardado y preparado para las inclemencias del tiempo en O Grove.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.