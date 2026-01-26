El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 7 mm. En las primeras horas, la lluvia será escasa, pero a medida que avance el día, se intensificará, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando se prevé la mayor cantidad de agua caída. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que los residentes de Nigrán necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

Además de la lluvia, existe un riesgo significativo de tormentas, con probabilidades que alcanzan hasta el 75% en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento fuertes, que se prevén de dirección sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 82 km/h. Estas condiciones pueden generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor de lo que indican las temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con el viento, puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que es aconsejable vestirse en capas y protegerse adecuadamente.

A lo largo del día, el viento será un factor importante, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h en las horas más críticas. Esto podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras, así que se sugiere a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Es un día para permanecer alerta y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.