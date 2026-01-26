El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Mos se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura aumentará ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia en varios intervalos del día. Se espera que la precipitación sea más intensa entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 7 mm. Las lluvias comenzarán de manera ligera en la mañana, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican. Es recomendable que los residentes de Mos se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 73 km/h en las horas de la tarde. Este viento fuerte podría contribuir a que las condiciones se sientan más frías y húmedas, además de generar posibles problemas en la circulación de vehículos y en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y la lluvia persistirá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 13 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se aconseja estar preparados para la lluvia y el viento. Es un día en el que las precauciones son clave, especialmente para evitar inconvenientes debido a las condiciones climáticas adversas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será esencial para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.