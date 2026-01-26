El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la precipitación se intensifique. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la cantidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando hasta 7 mm en total para el final de la jornada. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo no solo lluvias, sino también tormentas en algunas áreas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moraña experimenten lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormentas también es considerable, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 88 km/h en las horas más intensas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y aumentar la sensación de frío.

Es recomendable que los habitantes de Moraña tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que es prudente planificar en consecuencia.

En resumen, Moraña enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y la posibilidad de tormentas. Manténgase informado y preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.