El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 26 de enero de 2026, Moraña se prepara para un día marcado por un cielo predominantemente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
A medida que avance la jornada, se espera que la precipitación se intensifique. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día progrese, la cantidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando hasta 7 mm en total para el final de la jornada. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo no solo lluvias, sino también tormentas en algunas áreas.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moraña experimenten lluvias continuas. Además, la probabilidad de tormentas también es considerable, con un 80% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en la región.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 88 km/h en las horas más intensas de la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y aumentar la sensación de frío.
Es recomendable que los habitantes de Moraña tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se aconseja evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas, por lo que es prudente planificar en consecuencia.
En resumen, Moraña enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y la posibilidad de tormentas. Manténgase informado y preparado para las condiciones cambiantes a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
