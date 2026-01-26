El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a moderadas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría ascender ligeramente, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, rondando el 92% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a los 5 mm en las horas pico, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mondariz se enfrenten a lluvias durante el día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 68 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. La velocidad del viento se mantendrá entre 23 y 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que se desplacen al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 80% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde y la noche, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en el tráfico debido a las condiciones climáticas adversas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, aunque las lluvias continuarán intermitentemente. La puesta de sol se producirá a las 18:40, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un paisaje invernal característico de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.