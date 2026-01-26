El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que alcanzarán hasta 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 78 km/h en las horas de la tarde. Este viento fuerte, combinado con la lluvia, podría generar condiciones adversas, especialmente para actividades al aire libre. Los ciudadanos deben tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser peligrosas, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% entre las 19:00 y 01:00. Las tormentas podrían venir acompañadas de lluvias intensas, lo que podría causar problemas de visibilidad y acumulación de agua en las calles. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias que irán en aumento, acompañadas de vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.