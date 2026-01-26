El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Meis se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 7 y 51 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 91 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas y las lluvias, creará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea actividades al aire libre, y que esté preparada para cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.