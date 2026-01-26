El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de enero de 2026, Meis se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, donde se espera que las lluvias sean más intensas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 6 mm hacia el final del día.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que oscilarán entre los 7 y 51 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 91 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad y hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento y su velocidad podrían contribuir a un ambiente más fresco, especialmente en las zonas más expuestas.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas y las lluvias, creará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas, especialmente en los periodos de mayor precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planea actividades al aire libre, y que esté preparada para cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
