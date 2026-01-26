El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Meaño se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. Las primeras gotas se sentirán en la mañana, pero será en las horas centrales del día cuando la lluvia se haga más notable, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas. Durante este tiempo, se prevé que la lluvia sea constante, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, creará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 80 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, y es posible que se produzcan tormentas aisladas, con una probabilidad de tormenta del 65% en las horas de la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y lluvia intensa.

A medida que se acerque la noche, la actividad de lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que sugiere que la noche será fresca y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, hoy en Meaño se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.