El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones aumenten. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm, pero a partir de la tarde, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en las horas pico. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Marín se enfrenten a un día lluvioso.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 100 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará, comenzando en torno a los 9 km/h por la mañana y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 83 km/h por la tarde.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 60% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 75% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y en el tráfico debido a las condiciones adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. La puesta de sol se producirá a las 18:41, y aunque el cielo seguirá cubierto, es probable que las lluvias continúen durante la noche.

En resumen, Marín experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intensas y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.