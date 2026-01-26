El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será un factor constante, comenzando con lluvias escasas en las primeras horas y aumentando su intensidad a medida que avanza el día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 4 mm en las horas de la mañana, aumentando a 7 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos críticos, lo que significa que es muy probable que los habitantes de Lalín necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las lluvias serán intermitentes, pero persistentes, lo que podría generar charcos y una sensación de humedad en el ambiente.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las más altas se alcanzarán en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se espera que alcance el 100% en algunos momentos, especialmente durante las lluvias más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 79 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento podrían ser especialmente fuertes durante las tormentas, lo que podría causar molestias y, en algunos casos, afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% en los periodos críticos. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que se aconseja a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día de lluvia constante, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. La combinación de estos factores sugiere que los residentes deben estar preparados para un día húmedo y potencialmente tormentoso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.