El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las precipitaciones se intensifiquen. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm, pero a partir de la tarde, las lluvias se tornarán más significativas, alcanzando hasta 6 mm en total hacia el final del día. Las probabilidades de precipitación son del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la isla se enfrenten a un día lluvioso.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 88 km/h en las horas más intensas. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría afectar la visibilidad y la seguridad en las actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 60% a 80% de que se produzcan en diferentes momentos del día, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que, junto con la alta humedad y el viento, creará un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable que los habitantes de A Illa de Arousa se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones, optando por ropa impermeable y abrigada.

El orto se producirá a las 08:55 y el ocaso a las 18:41, lo que significa que la luz del día será limitada, acentuando la sensación de inclemencia del tiempo. En resumen, se prevé un día marcado por la lluvia, el viento y temperaturas frescas, lo que invita a los isleños a permanecer en casa o a tomar precauciones si deben salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.