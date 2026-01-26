El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones aumenten. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero a partir del periodo de la tarde, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima desde el suroeste, lo que incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 60% durante la tarde y hasta un 75% en la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 94 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Estas ráfagas podrían causar molestias y afectar la visibilidad, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos de 11 km/h en la mañana y aumentando a medida que se acerquen las tormentas.

La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos del día, lo que significa que es muy probable que los residentes de A Guarda se enfrenten a condiciones de lluvia continua. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, pero la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más oscuro y las tormentas podrían traer consigo descargas eléctricas. Es importante que los ciudadanos estén atentos a las alertas meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que permanezca informada sobre las condiciones meteorológicas y que evite actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.