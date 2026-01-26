El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la precipitación comience a hacerse más notable. Durante las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones que rondarán los 0.1 mm a 1 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más húmeda, con precipitaciones que podrían llegar a los 5 mm en total. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos clave, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Gondomar necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 82 km/h. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando en torno a los 9 km/h en la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar su punto máximo en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas en intervalos específicos del día, lo que podría traer consigo ráfagas de viento aún más intensas y lluvia más intensa. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre las 19:00 y 21:00 horas, cuando las condiciones atmosféricas serán más inestables.

Los ciudadanos deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Es recomendable mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de lluvia y viento. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.