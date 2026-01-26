El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con condiciones de lluvia que se intensificarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la lluvia se haga más presente. Durante las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm. Sin embargo, a partir del mediodía, la situación cambiará drásticamente, con acumulaciones de hasta 12 mm de lluvia esperadas en las horas centrales del día. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones a un 100% en los periodos de la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de hasta 86 km/h, con dirección predominante del suroeste. Estas condiciones ventosas, combinadas con la lluvia, podrían generar un ambiente incómodo y potencialmente peligroso, especialmente para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y eviten salir sin un abrigo adecuado y paraguas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia intensa, sino también descargas eléctricas y ráfagas de viento aún más fuertes. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en el transporte.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 11 grados , lo que, junto con la alta humedad y el viento, creará un ambiente frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las zonas rurales y montañosas.

En resumen, el día de hoy en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intensas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que permanezca informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.