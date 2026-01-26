El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, A Estrada se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la densa nubosidad que predominará a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

La precipitación será un factor significativo hoy, con acumulaciones que se prevén entre 4 y 8 milímetros a lo largo del día. Las lluvias comenzarán de manera ligera en las primeras horas, aumentando en intensidad a medida que avance la jornada. Se espera que la lluvia sea constante, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles, por lo que se recomienda a los peatones y conductores que tomen precauciones adicionales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad también puede provocar la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo aún más la visibilidad. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur con rachas que alcanzarán hasta los 83 km/h. Este viento fuerte puede causar molestias y dificultar el desplazamiento, especialmente en áreas abiertas. Se aconseja a los ciudadanos que aseguren objetos en el exterior que puedan ser arrastrados por el viento.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas durante la tarde y la noche. Esto podría traer consigo no solo lluvias intensas, sino también vientos aún más fuertes y descargas eléctricas, lo que podría afectar la seguridad en las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias persistentes. Los ciudadanos de A Estrada deben estar preparados para un día complicado en términos de clima, con la recomendación de permanecer informados sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre innecesarias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.