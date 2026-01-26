El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera un incremento en la precipitación. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la mañana y durante la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 7 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que también incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 80% para el periodo de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos también jugarán un papel importante hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 88 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes. Se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10-12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.