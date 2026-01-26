El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 26 de enero de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la jornada, se espera un incremento en la precipitación. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la mañana y durante la tarde, la intensidad de la lluvia aumentará, alcanzando hasta 7 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que también incrementará la probabilidad de tormentas eléctricas, que se estima en un 80% para el periodo de la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos también jugarán un papel importante hoy, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 88 km/h, provenientes del sur y suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.
La probabilidad de tormentas es significativa, con un 65% de posibilidad de que se desarrollen en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento fuertes. Se recomienda tomar precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque la intensidad podría disminuir ligeramente. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas se mantendrán en torno a los 10-12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia persistente, por lo que se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.
En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día de cielos cubiertos, lluvias significativas y vientos fuertes. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y de los demás.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
