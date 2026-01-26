El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la precipitación aumente. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.5 mm. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa que las lluvias se intensifiquen, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. Esto se debe a un sistema de tormentas que se aproxima, lo que incrementará la probabilidad de precipitaciones a un 100% en intervalos específicos del día.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta los 91 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 18:00 y las 21:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:40.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes de Catoira deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento intensas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero con la sensación de frío acentuada por la humedad y el viento. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que será un día para permanecer en interiores, disfrutando de la calidez del hogar mientras se observa el espectáculo de la naturaleza desde la ventana.

En resumen, hoy en Catoira se prevé un día cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.