El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 7 a 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias que comenzarán a ser más intensas a partir del periodo de la tarde. Las precipitaciones se incrementarán notablemente, alcanzando hasta 12 mm en total, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua en las calles y carreteras. La probabilidad de lluvia es del 100% durante las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de A Cañiza necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 72 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos fuertes pueden causar molestias y, en algunos casos, podrían afectar la seguridad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de la lluvia y el viento hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad del 50% de que se produzcan en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento aún más intensas. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y prepararse para posibles interrupciones en el suministro eléctrico o en el transporte.

En resumen, el día de hoy en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intensas y vientos fuertes. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse a salvo y cómodo durante este día de mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.