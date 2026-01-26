El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que indican la posibilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se espera que caigan entre 2 y 5 milímetros de lluvia, especialmente durante las horas de la tarde. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a manifestarse en la madrugada, intensificándose a medida que se acerque el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Cangas necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel significativo en las condiciones meteorológicas de hoy. Se anticipa que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 91 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar sensaciones térmicas más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la visibilidad en las carreteras.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, podría generar condiciones de niebla en las áreas más bajas, especialmente durante la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, pero se mantendrán alrededor de los 12 grados.

En resumen, los habitantes de Cangas deben prepararse para un día de lluvia y viento, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de precipitaciones. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades bajo techo, o, si es necesario salir, asegurarse de estar bien equipados para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.