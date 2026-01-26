El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
Las precipitaciones comenzarán a intensificarse a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que los habitantes de Cambados deben prepararse para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 88 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por la localidad.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se aconseja a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, lo que añade un nivel de riesgo adicional a las actividades al aire libre.
En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes que se intensificarán hacia la tarde. Las condiciones de viento y la alta humedad harán que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.
