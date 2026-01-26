El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 10 y 14 grados. Sin embargo, la atención se centra en las precipitaciones, que comenzarán a intensificarse a partir de la tarde. Se prevé que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 7 mm en total. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 82 km/h, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas más fuertes se esperan entre las 20:00 y 21:00 horas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a las tormentas, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan en la tarde y noche, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos aún más intensos. La combinación de lluvia y tormentas podría hacer que algunas áreas se inunden temporalmente, por lo que es importante estar alerta a las recomendaciones de las autoridades locales.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Los residentes y visitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de cambios rápidos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, hoy será un día marcado por el cielo cubierto, lluvias continuas y vientos fuertes. Se recomienda a todos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.