El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a hacerse notar, con cantidades que irán aumentando conforme avance la jornada. En las primeras horas, la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm, pero a medida que se acerque el mediodía, se prevé que la intensidad de la lluvia aumente, alcanzando hasta 6 mm en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 15 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que hacia la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados en su punto máximo. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las horas más húmedas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 100 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas costeras, donde el oleaje podría ser significativo. Las rachas de viento más fuertes se esperan entre las 18:00 y 21:00 horas, coincidiendo con el ocaso, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación.

La probabilidad de tormentas es considerable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y aumentando a un 75% hacia la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Bueu deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, lo que podría complicar aún más la situación.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.