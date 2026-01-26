El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro en medio de las condiciones húmedas.

La precipitación será un factor importante hoy, con acumulaciones que comenzarán en la mañana y se intensificarán a medida que el día progrese. Se prevé que las lluvias sean escasas al inicio, pero se intensificarán, alcanzando hasta 6 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Barro se enfrenten a condiciones de lluvia continua.

Además, la humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y manteniéndose cerca del 90% durante el resto del día. Esto contribuirá a una sensación de frío mayor, a pesar de las temperaturas que podrían parecer moderadas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 89 km/h en las horas de la tarde. Este viento fuerte puede generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, podría causar problemas en áreas expuestas. Los vientos más intensos se prevén entre las 21:00 y las 22:00, lo que podría coincidir con las lluvias más fuertes.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormenta en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir relámpagos y truenos, además de las lluvias intensas.

Con el ocaso programado para las 18:40, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente si planean conducir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

