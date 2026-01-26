El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

El día de hoy, 26 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 94% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 90%. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 2 y 7 mm a lo largo del día, con lluvias que comenzarán de manera escasa en la mañana y se intensificarán hacia la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 54 km/h en las horas más intensas. Esta racha de viento puede generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse al aire libre.

Además, existe una probabilidad de tormentas, especialmente en la tarde, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y un 75% de probabilidad de tormenta entre 19:00 y 01:00. Esto sugiere que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos momentos.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente cubierto con lluvias y viento fuerte, lo que requerirá que los ciudadanos se preparen adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.