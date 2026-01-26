El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 26 de enero

Hoy, 26 de enero de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las lluvias se intensifiquen. En las primeras horas, la precipitación será escasa, con valores que rondan los 0.4 mm, pero a partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 9 mm en total. Las lluvias serán continuas y, en algunos momentos, podrían ser intensas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación es del 100%.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se anticipa que sople del sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 78 km/h en las horas pico. Esta combinación de viento fuerte y lluvia puede generar un ambiente incómodo, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias intensas, sino también vientos racheados y descargas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras.

A lo largo de la jornada, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 9 grados en la mañana y máximas que no superarán los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En resumen, hoy en As Neves se espera un día de cielos cubiertos, lluvias continuas y un viento fuerte del sur. Las condiciones meteorológicas invitan a permanecer en interiores siempre que sea posible y a estar atentos a las actualizaciones sobre el tiempo, especialmente en lo que respecta a posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-25T20:52:11.