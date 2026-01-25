El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , manteniéndose en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con un leve aumento a 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 39 km/h en algunos momentos. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente entre las 05:00 y las 11:00, cuando se prevén vientos de hasta 62 km/h.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto, combinado con las temperaturas frescas y el viento, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 80% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 65% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce a un 50% entre las 13:00 y las 19:00, y finalmente a un 0% después de la 19:00, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán hacia el final de la jornada.

Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las horas más activas. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes de Vilanova de Arousa que estén preparados para condiciones inestables, especialmente en la mañana y parte de la tarde, y que tomen precauciones al desplazarse debido a la posibilidad de viento fuerte y lluvia.

En resumen, el día se presentará mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un viento notable, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es un buen día para llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.