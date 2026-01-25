El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en la mañana, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos puntuales.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que Vilagarcía de Arousa experimente lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas a lo largo de la jornada, especialmente durante la tarde, cuando las lluvias podrían ser más frecuentes.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 52 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde el efecto del viento será más notable. Las velocidades del viento oscilarán entre los 8 y 40 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que realmente es.

A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, la temperatura se mantendrá relativamente estable, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades diarias, aunque se recomienda precaución al salir debido a la posibilidad de lluvia y viento. La puesta de sol se espera para las 18:39, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

