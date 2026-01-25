El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El 25 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de 7 a 1 de la tarde. Durante estos intervalos, se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando los 8 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento hasta los 13 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 70% por la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en los momentos más intensos. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más fuerte en las primeras horas y disminuyendo hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia un estado más nuboso, pero sin grandes cambios en las condiciones de lluvia. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan tormentas durante la mañana. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá a un 0%, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían estabilizarse un poco.

Es recomendable que los habitantes de Vilaboa se preparen para un día húmedo y fresco, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío. Las actividades al aire libre podrían verse limitadas, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, marcando el final de un día invernal caracterizado por la inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.