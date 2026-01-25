El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

Hoy, 25 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la visibilidad y la comodidad de los transeúntes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos de la jornada, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta los 2 grados, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que alcanzarán los 25 km/h, con rachas máximas de hasta 47 km/h.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, con una probabilidad de tormenta del 90% en las primeras horas y del 75% entre las 7 y las 13 horas. Esto podría generar momentos de intensa actividad eléctrica y rachas de viento que podrían complicar las actividades al aire libre. La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero las condiciones seguirán siendo inestables, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, lo que podría complicar el tráfico en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos. Además, es aconsejable evitar actividades al aire libre que no sean imprescindibles, especialmente durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación térmica se mantendrá baja, lo que podría hacer que la noche sea especialmente fría. La previsión indica que el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia el final del día.

En resumen, Vila de Cruces enfrentará un día de clima variable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas. Es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad personal y la comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.