El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 25 de enero

El día de hoy, 25 de enero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con un leve descenso a medida que avance la tarde. En la mañana, se prevé una temperatura de 11 grados, que se mantendrá estable hasta el mediodía. A medida que el día avance, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, rondando entre el 72% y el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, cayendo a un 0% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-24T20:52:11.